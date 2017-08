Una medaglia di bronzo agli Europei, come due anni fa, che vale come un oro perché ottenuta tra tante difficoltà ed impegni di studio sempre crescenti. Ci sono tutti questi riflessi nella medaglia di bronzo che la 22enne sissese Greta Maestri ha conquistato – in coppia con Angelo De Benedictis, 24enne di Pescara – ai campionati europei di coppia di pattinaggio artistico a rotelle.