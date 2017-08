"E' morto assiderato", il pranha del canale Galasso diventa un caso giudiziario

Di coda, ce n'era già una: quella del piranha rosso di 560 grammi preso all'amo nel canale Galasso tra Colorno e il Po una settimana fa. Ora, ce n'è un'altra: giudiziaria. Già, perché il presidente dell'Associazione italiana difesa animali e ambiente ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Cremona per la presunta «morte per assideramento» del pesce. Proprio così: per assideramento, non per asfissia. Cose che capitano, quando, oltre che in un villaggio, si vive in un acquario globale. Il pescatore - secondo la ricostruzione dell'Aidaa - probabilmente ignaro di aver catturato un piranha, lo avrebbe messo in un secchio di acqua fredda di rubinetto, provocando così l'assideramento del pesce che solo in serata (e già morto) sarebbe stato consegnato all'Acquario del Po. «Sicuramente - dichiara a “La Provincia” Lorenzo Croce, presidente dell'associazione - si tratta di un esemplare liberato da qualcuno partito per le vacanze, perché a differenza di altri pesci che sopravvivono anche nei nostri fiumi il piranha ha bisogno di acque molto calde per sopravvivere, quindi questo e forse altri esemplari sono stati abbandonati presumibilmente da pochi giorni». L'esposto avrebbe come obiettivo «verificare l'eventuale presenza di altri pesci tropicali, ma sopratutto se il pescatore non ha violato le norme previste dal regolamento di pesca della zona che prevede il divieto in alcuni tratti del canale. Inoltre, quando si catturano esemplari non conosciuti non si lasciano morire assiderati ma si chiamano subito le autorità, per consegnarli e per permettere immediate verifiche nella zona». Il pesce, a questo punto, (se congelato dopo «l'assideramento») sarà sottoposto ad autopsia? In realtà, Carlo Gradella, l'ottantenne lenza di Casalmaggiore protagonista della pesca amazzonica, ha raccontato di aver riempito il secchio per il piranha con la stessa acqua del canale. E Vitaliano Daolio, gestore dell'Acquario del Po, smentisce la ricostruzione dell'Aidaa. «Il piranha non è morto a casa del pescatore, ma all'Acquario del Po, durante la notte. Quindi, se c'è una responsabilità, è la mia. Non sapendo di che cosa si trattasse, il signor Gradella ha messo il pesce in un secchio d’acqua, come riteneva si dovesse fare. Fra l’altro, la normativa prevede che le specie alloctone, se pescate, non si possano rilasciare. Mi chiedo poi a quali autorità ci si dovesse rivolgere». L'ultima domanda riguardo a un'iniziativa «incredibile e assurda» per Daolio. In effetti, cercare i responsabili di una morte per assideramento in quest'estate rovente sembra proprio una «freddura». Ma tant'è: al di sotto dei 16 gradi, il predatore dei fiumi amazzonici non sopravvive. Difficile che non lo sapesse chi si è disfatto del piranha come chi abbandona il cane o il gatto lungo le autostrade delle vacanze. Se c'è una responsabilità, è di chi il pesce lo ha «liberato». Invece, chi lo ha catturato è stato a sua volta preso all'amo, da una grana transoceanica. A proposito: se fosse stato preso in Brasile, il piranha non sarebbe finito in procura, ma in pentola con verdure, peperoncini e zenzero. C'è chi lo considera prelibato e afrodisiaco.