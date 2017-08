Scoppia la gomma del bus: paura e...ritardo

A vedere le condizioni della ruota il botto a bordo dell'autobus deve essere stato decisamente forte. Ma per fortuna tutto si è risolto con un po' di preoccupazione e un bel ritardo. Sia per i passeggeri sia per chi viaggiava su via Spezia in direzione di Stradella. Da tempo gli autisti della Tep lamentano la scarsa manutenzione dei mezzi e lo stato di degrado del parco mezzi e la conferma che non si tratta di un mugugno senza valore è arrivato ieri quando la ruota di un autobus della linea 6 diretto verso Fornovo nel pomeriggio è scoppiata obbligando i meccanici ad arrivare sul posto per cambiare la ruota e permettere al mezzo di riprendere la corsa.