Gambizzato davanti ristorante a Savignano, fermato 37enne

I carabinieri hanno fermato a Ravenna un 37enne italiano con precedenti, R.F., perchè ritenuto responsabile di aver gambizzato, l’11 agosto, un 39enne marocchino. Fatti accaduti a Savignano sul Panaro, nel Modenese. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’agguato, a ridosso di un ristorante, avrebbe un movente passionale. Le indagini sono state svolte dalla compagnia Cc di Sassuolo e coordinate dal sostituto procuratore Luca Guerzoni, che ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ora al vaglio del gip Andrea Romito del tribunale di Modena. Precedentemente il tribunale di Ravenna non aveva convalidato il fermo, disponendo il carcere per il 37enne e rilevando l’incompetenza territoriale.

il reato ipotizzato parla di lesioni gravi con arma da fuoco. Il procuratore di Modena, Lucia Musti, ha espresso il suo apprezzamento verso le forze dell’ordine e per il coordinamento delle indagini da parte del sostituto procuratore per «la rapidità ed efficacia della risposta data al grave fatto di sangue».