Il cartello anti-disabile e l'italica abitudine di infrangere le regole

Si chiama Carosello e uno spot lo è diventato davvero: per il brutto e crudele Paese che siamo. Una sorta di pubblicità progresso: sì, ma al contrario. Succede a Carugate, quindicimila abitanti, uscita numero 14 della tangenziale Est, quasi Monza ma ancora Milano: profonda, sonnacchiosa, Lombardia. Al Carosello si va a fare la spesa: è un centro commerciale, ma mica uno qualunque. Un gigante da 115 negozi, maxi schermo per le partite, bus navetta e l'imbustatore automatico per gli ombrelli bagnati. Roba grossa: come il parcheggio, che a guardarlo non finisce mai. E' qui che l'altro giorno arriva lui: uno che quando distribuivano il buon senso era assente ingiustificato. Bauscia a quattro ruote, faccia come avete capito cosa: uno che là in fondo l'auto non la mette. E così la piazza vicino all'entrata: nello stallo dei disabili. Di buono c'è che l'automobilista incivile, all'uscita, sotto il parabrezza trova la multa. Un altro cliente, in sedia a rotelle, ha chiamato i vigili. Che hanno fatto il loro dovere: elevando la sanzione. Strameritata. Anche perché, sia chiaro, non si tratta di svista, non certo in questo caso: ma del furto di un diritto, della consapevole appropriazione indebita di un vantaggio riservato a chi della vita ha già assaggiato gli ostacoli. E subito gli sgambetti.

Uno qualunque prende su e porta a casa. Uno qualunque – ma nessuno lo fa - chiede scusa. Lui invece no: a lui, il bauscia, viene un'idea che gli deve essere sembrata subito geniale. E così, tornato a casa logoro di rabbia, trova il tempo di scrivere e stampare a caratteri cubitali un messaggio in stampatello, per poi affiggerlo, probabilmente il giorno successivo, nel parking del Carosello. Cosa c'è scritto? Questo: «A te handiccappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla, ma tu rimani sempre un povero handiccappato. Sono contento che ti sia capitata questa disgrazia!!!». Dice proprio così: «Sono contento». E quella parte la scrive in rosso, mettendoci tre punti esclamativi, che uno mica bastava. D'altra parte è un generoso, gli piace abbondare: tanto che anche «handiccappato» lo scrive con due «c». Un errore che spiega già tanto, se non tutto.

Ma il vero problema è che, per quanto nessuno di noi vorrà e potrà riconoscersi nell'infinita bassezza morale di questo soggetto, è indubbio che la questione riguarda tutti: ed è la fotografia di un malcostume diffuso che dice molto, moltissimo, sugli italiani. Brava gente sempre pronta a invocare la certezza della pena per gli altri, ma a perdonare se stessa ogni qual volta non rispetta (o aggira) le regole. Quelle dei codici, ma pure del vivere civile: sfrecciare in autostrada nella corsia di emergenza, non pagare le tasse, lasciare l'auto nel posto riservato ai disabili. Reati per cui abbiamo sempre una scusa pronta, una giustificazione: comportamenti (spesso osceni) da cui non manchiamo mai di assolverci. Davanti alle barbarie di questi tempi folli ostentiamo orgogliosi la nostra civiltà come un vessillo capace di proteggerci. Quando invece dovremmo ricominciare dai gesti quotidiani, imparare daccapo. A costo di parcheggiare cento metri più lontano: per comportarci un po' più da uomini. E un po' meno da quaquaraquà.