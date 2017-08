Un anno fa, su queste colonne, Emiliano Bozzetti, all'epoca fisiochinesiterapista dell'Under 19 azzurra, l'aveva promesso: «Cercherò, nel tempo, di arrivare all'Under 21...». Ed ecco che per lui il momento è già arrivato: da ieri infatti, dopo aver ricevuto l'auspicata «promozione», è in raduno con gli azzurrini del ct Di Biagio, e così ricalca sempre più le orme del padre Claudio, per vent'anni masseur del Parma e poi in Nazionale con i vari Sacchi, Maldini, Zoff, Trapattoni.