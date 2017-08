E' pazza estate: allerta temporali fino alle 24 di domani

Pazza estate. Sette ondate di caldo africano intervallate da temporali, anche da un momento all'altro. Come adesso, dove in pieno clima africano arriva un'altra "svolta": temporali fino alle 24 di domani in Emilia-Romagna. L’allerta gialla (moderata) è stata emessa dall’Arpae e riguarda tutta la regione escluse pianura, costa e bacini romagnoli.

«Nel corso del pomeriggio di oggi 28 agosto - si legge nella nota - si prevedono temporali in transito dalle pianure settentrionali verso il settore appenninico. I fenomeni potranno risultare localmente anche di forte intensità, in particolare sul settore appenninico occidentale. Nelle ore serali di oggi attivita» temporalesca in esaurimento, con ampie schiarite sull'intero territorio. Per domani 29 agosto - conclude l'Agenzia di protezione civile regionale - non si prevedono fenomeni significativi».

Il meteo

MARTEDI' 29 AGOSTO Al Nord parzialmente nuvoloso, ma con tendenza ad ampi rasserenamenti pomeridiani; qualche isolato fenomeno sulle Alpi cuneesi. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 32. Al Centro sole su Tirreniche e Sardegna, più nuvole sulle Adriatiche con qualche fenomeno diurno sui rilievi abruzzesi. Temperature in calo a est, massime tra 27 e 33. Al Sud nubi in transito sulle zone peninsulari con fenomeni in giornata specie verso l’Appennino. Sole sulla Sicilia. Temperature in flessione, massime comprese tra 27 e 31. MERCOLEDI' 30 AGOSTO Al Nord tempo stabile e ben soleggiato, salvo qualche addensamento mattutino in prossimità delle zone alpine e prealpine. Temperature in lieve rialzo, massime tra 30 e 34. Al Centro condizioni anticicloniche favoriscono un’altra giornata stabile e soleggiata ovunque. Temperature in rialzo sui versanti tirrenici, massime comprese tra 29 e 34. Al Sud condizioni di stabilità con tempo soleggiato ovunque, un pò ventoso sullo Ionio. Temperature stabili o in locale ulteriore flessione, massime comprese tra 27 e 31. GIOVEDI' 31 AGOSTO Al Nord tende a peggiorare da ovest con acquazzoni e temporali specie in serata. Tempo migliore altrove con ampio soleggiamento. Temperature pressochè stabili, massime tra 29 e 34. Al Centro tempo buono con sole prevalente, ma nubi in aumento la sera a partire dalla Toscana con locali fenomeni in arrivo notturno. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35. Al Sud cieli sereni pressochè ovunque con qualche velatura di passaggio in giornata, clima asciutto. Temperature in locale rialzo, massime comprese tra 28 e 33.

