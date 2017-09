Il posto di guida deve essere chiuso, va trasformato in un luogo protetto come avviene sui treni, per impedire agli scalmanati e ai violenti di aggredire l’autista dell’autobus. Dopo la brutale aggressione ai danni di un conducente della Tep, i colleghi riflettono sul problema sicurezza a bordo dei mezzi pubblici. quello che emerge è un quadro tutt’altro che rassicurante.