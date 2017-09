A 30 anni muore dopo il parto della seconda figlia

Una donna di 30 anni è morta dopo il parto della seconda figlia a Napoli. La mamma di Monte di Procida, nel Napoletano, che aveva un altro figlio di 2 anni, dopo aver partorito nell’ospedale San Paolo ha avuto un’emorragia ed è deceduta nella Rianimazione di un altro nosocomio, il "Pellegrini" dove era stata portata per effettuare alcuni accertamenti clinici in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. Della vicenda si occupa Il Mattino. Il dramma si è consumato in poche ore. Dalle 12 di giovedì 31 agosto, quando si è verificata l’emorragia, alle notte del venerdì quando è avvenuto il decesso. La direzione sanitaria dell’ospedale San Paolo sottolinea di aver garantito la massima assistenza alla donna. I familiari, interpellati dal Mattino, hanno riferito di non aver presentato alcuna denuncia e di riconoscere il lavoro fatto dai medici.