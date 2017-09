Aggessione in pieno giorno nel quartiere San Leonardo. Vittima una 44enne che stava portando a spasso il cane nell'area verde tra via Bologna e via Verona: «Uno è sbucato da un cespuglio con i pantaloni abbassati: poi sono arrivati altri due che mi hanno bloccato. Erano tutti dalla pelle scura. Sono sconvolta da tanta ferocia».