Al via le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale. Si comincia stamani con i test d’ingresso per medicina e odontoiatria. Gli aspiranti camici bianchi sono 66.907 in tutta italia (erano 62.695 nel 2016). Il test è unico.

I posti disponibili a Medicina e Odontoiatria, sempre in tutta italia, sono circa 10.000 (9.100 per Medicina e 908 per Odontoiatria).

Nei prossimi giorni toccherà agli altri corsi di laurea. Domani, 6 settembre, è prevista la prova per Medicina Veterinaria mentre è fissata per giovedì 7 quella per le aspiranti matricole per i corsi di Architettura. Mercoledì 13 settembre sono previsti i test per le Professioni Sanitarie. A seguire, giovedì 14 e venerdì 15, le selezioni, rispettivamente, per i corsi per Medicina e Chirurgia in lingua inglese e per Scienze della Formazione Primaria.