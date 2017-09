Le vacanze studio dei parmigiani e le foto del Taro Taro Story

Quattro pagine di foto delle vostre feste su Parmagiornoenotte in edicola con la «Gazzetta» al giovedì. E una è interamente dedicata al Taro Taro Story alla Corte di Giarola. In copertina, le vacanze-studio dei giovani parmigiani: dal Canada alla Cina. Tanti gli appuntamenti della settimana con concerti da non perdere e aperitivi da vip, come quello in borgo XX Marzo. Per «Noi ragazzi di Paese» c'è la compagnia di Bosco di Corniglio. Non mancano Platinette e videogame. E se volete pubblicare le foto delle vostre feste scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.