Un pescatore di 77 anni residente a Biella è stato trovato privo di vita in nottata dai tecnici del Soccorso Alpino delle stazioni di Locana e Valprato Soana, in Valle Orco. A dare l’allarme erano stati ieri sera i familiari dell’uomo che non lo hanno visto tornare a casa.

Secondo quanto accertato dai soccorritori l’uomo è deceduto a causa di una caduta lungo le sponde di un torrente nella zona della borgata Chironio di Locana. La salma è stata trasportata all’ospedale di Cuorgnè a disposizione della Procura di Ivrea.s