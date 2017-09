Qual è il piatto "re di Parma"? Vota su Gazzafun

Qual è il vero re dei cibi parmigiani? Chi gli anolini, chi i

tortelli, chi i salumi... Ognuno ha il suo piatto preferito, parlando della nostra cucina. Ma per stabilire quale sia il piatto principe - anzi, sovrano - di Parma, i nostri lettori potranno votare, grazie alla nuova iniziativa di Gazzafun.

Sono sette i cibi, che tutto il mondo ci invidia, in gara uno contro l’altro. La sfida è pronta per essere lanciata: per decretare il vincitore, vai sul sito di Gazzafun ed esprimi le tue preferenze.

Dovrai scegliere fra tortelli di erbetta e di zucca, anolini, parmigiano, prosciutto crudo, culatello e salame. Una sorta di «campionato» fra i migliori prodotti della Food Valley, insomma.

Il meccanismo del gioco è molto semplice: ogni pietanza sarà messa contro l’altra in una sfida a due; dopo il primo clic, vedrai un'altra coppia di prodotti fra cui scegliere. E così via. Alla fine, il piatto che avrà totalizzato più voti potrà essere «decretato» re della cucina parmigiana.

Per partecipare al gioco basta visitare il sito www.gazzafun.it oppure digitare l'indirizzo www.gazzettadiparma.it/sfide.

Gazzafun è il nuovo sito della Gazzetta di Parma che ogni giorno propone una vasta gamma di quiz, giochi e sondaggi. Ad esempio, puoi scegliere il più grande bomber della storia del Parma Calcio o anche la maglia più bella di sempre, puoi rispondere ai quiz sulla scienza e a quelli sul dialetto, fino al test per sapere a quale grande del passato assomigliamo.

A volte per divertirsi... basta un clic. Con Gazzafun.