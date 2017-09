Questa sera esordio (in casa) per le Zebre nel Pro 14

Esordio casalingo contro i campioni in carica del Pro14 stasera per le Zebre: kick off alle 20.35 e apertura “cancelli” alle 19, con

l’iniziativa promozionale dell’entrata gratuita allo stadio "Lanfranchi" presentando l’apposita cartolina compilata 8info sulla pagina facebook Zebre Official Supporters). Gli Scarlets sono una delle squadre più piacevoli a vedersi e lo hanno suggellato nei play-off del maggio scorso. Oggi scendono in campo senza un paio di pedine di peso quali i nazionali gallesi Liam Williams e Jonathan Davies, ma coach Wayne Pivac ha scelto un quindici molto vicino a quello che ha conquistato il titolo nel maggio scorso. E' una sfida che le Zebre non hanno mai vinto, ma al Lanfranchi hanno spesso lottato alla pari con gli Scarlets, ottenendo un pareggio (16-16) il 25 ottobre 2013 e due punti di bonus, uno l’11 aprile 2015 e l’altro nella stagione appena conclusa.