Ricomincia dal Borgo San Donnino, da cui si era separato non più tardi di nove mesi fa, la seconda carriera calcistica del bomber Luca Montali, classe ‘82, che dopo aver condotto il Ghiare dello zio-presidente Bedini in Prima (venti le reti segnate da dicembre in poi) sembrava intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo.