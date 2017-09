Riapre il santuario di Bismantova dopo il crollo del 2015

A Castelnovo Monti, sull'Appennino Reggiano, ha riaperto il Santuario di Bismantova e l’ultima porzione di area interdetta ai visitatori dal crollo nel febbraio 2015.

«E' stato fatto un lavoro importante, straordinario, innovativo per restituire al territorio uno dei suoi luoghi più suggestivi», ha sottolineato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in occasione dell’inaugurazione con il vescovo di Reggio Emilia, Massimo Camisasca, l’assessore regionale Paola Gazzolo, il sindaco di Castelnovo Enrico Bini e il presidente del Parco nazionale, Fausto Giovanelli. La riapertura arriva infatti dopo lavori di consolidamento delle pareti rocciose, sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna con un finanziamento di 688mila euro.

E’ un’opera, ha aggiunto Bonaccini, che «si può definire di ingegneria ambientale, alpinistica e naturalistica per la salvaguardia del luogo e per dare il massimo di sicurezza possibile alla frequentazione del centro più importante di quest’area, cioè il Santuario e l’Eremo, dove da sempre si incontrano la meraviglia della natura e la spiritualità. Oltre all’impegno della Regione immediatamente dopo il crollo del 13 febbraio 2015 va segnalato l’importante lavoro di squadra in questi due anni e mezzo del Comune di Castelnovo, del Parco e i contributi di tecnici, imprese, delle guide della Pietra, del Cai. Le risorse messe a disposizione dalla Regione per il Comune di Castelnovo, dall’inizio del mandato di questa Giunta, che ha individuato nell’Appennino uno degli assi strategici delle sue direttrici di sviluppo, ammontano ad oltre 3 milioni di euro e testimoniano l’impegno concreto a favore della nostra montagna».

Si tratta di contributi per 3,16 milioni per la sicurezza del territorio (720mila euro), forestazione e mantenimento dei boschi intorno alla Pietra di Bismantova (135 mila euro), un percorso ciclopedonale al via nella primavera 2018 (320 mila euro), efficienza energetica (991mila euro) e un milione di euro destinato alla mobilità.