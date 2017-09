La favola Tavecchio

Giorgio Tavecchio ce l’ha fatta. Ci provava da sei anni. Aveva preso parte ad alcune preason con varie squadre (San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Detroit Lions e più volte Oakland Raiders), ma di debuttare in Nfl, niente. Non si è mai arreso, ha continuato a lavorare sodo per far vedere che il contratto con una franchigia Pro poteva valere anche per la stagione ufficiale.

E la costanza lo ha premiato.