Chiara They, argento europeo

Si ferma ad un passo dalla gloria il cammino di Chiara They all’Europeo Under 20 di beach volley sull’isola di Vulcano: l’atleta parmigiana, classe ‘99, in coppia con l’inseparabile Reka Orsi Toth, è stata battuta in una finale equilibrata al cardiopalma (21-19, 9-21, 13-15) dal forte duo della Russia composto da Voronina-Bocharova e si deve accontentare di una bellissima e strameritata medaglia d’argento.