L’Emilia-Romagna sarà interessata domani mattina da un primo impulso perturbato che interesserà in particolare il settore centro-orientale, con fenomeni temporaleschi localmente forti. Farà seguito un’attenuazione dei fenomeni, con la probabilità di ripresa di 'eventi temporaleschì che in serata potranno interessare la Romagna. Lo prevede un’allerta meteo emessa da Regione e Arpae e valida per le 24 ore di sabato. La tendenza nelle 48 ore successive riferisce di un’attenuazione dei fenomeni. Per Parma, mattinata nuvolosa, clima variabile nel pomeriggio e cielo parzialmente coperto in serata.