Chiunque a Parma e dintorni sia stato su un campo di pallavolo e di beach volley non può non aver mai incontrato la famiglia They: i genitori Renato, dirigente d’azienda e da quest’anno consigliere del Comitato provinciale Fipav di Parma, e Mara Maestri, ex-maestra, ora insegnante d’educazione fisica al Melloni, entrambi già giocatori di serie B tra le fila di Mingazzini, Farnese e Collecchio, e le figlie Chiara, classe 1999, fresca medaglia d’argento in coppia con Reka Orsi Toth agli Europei Under 20 di beach all’isola di Vulcano, e Ilaria, classe 2001, alzatrice dell’Energy Volley in serie D.