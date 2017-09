Eccola, la vittoria che speriamo possa far ripartire il Parma dopo un black out di tre gare. E’ uno striminzito 1-0 e, credeteci, non poteva essere diversamente ieri, vuoi perché il Parma era appunto convalescente, vuoi perché il Venezia gioca in casa come farebbe al Bernabeu, arroccato nella sua trequarti difensiva.