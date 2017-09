Grande successo per il concerto di Nada all’App Amici Colombofili. La cantautrice livornese si è esibita in un’ora di set, tirato, accompagnata dalla «A Toys Orchestra», per la tappa parmigiana del tour «L’amore devi seguirlo», su un palco minimale: niente effetti speciali, solo musica e parole ad evidenziare una serata che ha avuto al centro il cuore.