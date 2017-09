Ancora una forte scossa a Città del Messico: i palazzi oscillano

Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Città del Messico. Gli abitanti raccontano di aver visto gli edifici oscillare.

L’Istituto di sismologia americano fa sapere che la nuova scossa è stata alle 14:53 (ora italiana) di magnitudo 6,2 con epicentro nello stato meridionale di Oaxaca, a 32 chilometri di profondità. La zona colpita si trova a circa 400 chilometri a sudest di Città del Messico.

Sembra che non ci siano gravi danni. Questo il primo bilancio tracciato da vari responsabili della Protezione Civile messicana sulla scossa che, poco prima delle 8 del mattino (le 15 in Italia) ha gettato nuovamente nell’incubo la popolazione locale, traumatizzata dal sisma che solo quattro giorni fa ha ucciso quasi 300 persone.

Eliodoro Diaz, responsabile della Protezione Civile di Oaxaca - nel sudest del Paese, sulla costa pacifica - ha informato che secondo i primi dati disponibili le scosse di assestamento sono state due, una di magnitudo 5.7 e la seconda di 6.4., e hanno «causato allarme nella popolazione, ma senza conseguenze importanti».

Da parte sua, il responsabile nazionale dell’agenzia, Luis Felipe Puente, ha aggiunto che la scossa «è stata sentita in forma moderata e senza che si siano registrate vittime».