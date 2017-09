Si è chiusa ieri l'edizione numero 67 del Salone di Francoforte, l'appuntamento più importante in Europa insieme a Ginevra. Domani con la Gazzetta vi proponiamo un inserto di 6 pagine per scoprire gli ultimi modelli in uscita e i temi forti del settore. Due le indicazioni: «l'invasione» di Suv anche compatti, con nuovi modelli per tutte le tasche, dal «low cost» di Dacia Duster al «premium» di Jaguar E-Pace. Ma è evidente che l'auto elettrica è qualcosa di più di uno slogan da vendere per un fantomatico futuro. Bmw, Volkswagen e Mercedes stanno per rivoluzionare il mondo della mobilità.