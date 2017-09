Il gatto più bello della città: mandaci le tue foto

Parte oggi una nuova sfida su «Gazzafun» e i premi non mancheranno: via al sondaggio «Vota il gatto più bello di Parma». Inviate le foto più belle dei vostri mici, rigorosamente con la «Gazzetta» tra le zampe, e alla fine tramite il sito «Gazzafun» sarà eletto il vincitore.

Ogni lettore (identificato tramite email) potrà partecipare con al massimo tre gatti: chiaramente, ciascuno deve essere fotografato singolarmente. E’ possibile inviare la foto del proprio gatto o dei propri gatti attraverso l’app Gazzareporter (cercala nell’app store o in Google play, è gratuita!) o attraverso il sito CLICCA QUI.

Alla fine, verranno selezionate le migliori 100 foto dalla redazione. Da qui, parte la fase della votazione: ogni sondaggio vedrà in sfida dieci gatti, che potranno essere votati mediante il «fotosondaggio» di Gazzafun. Ciascun vincitore dei dieci sondaggi parteciperà alla sfida finale attraverso la cosiddetta «sfida infernale» di Gazzafun. Ciascun fotosondaggio avrà la durata di 1 settimana e ogni giorno sarà lanciato un nuovo fotosondaggio, ciascuno promosso sul sito e sul giornale di Gazzetta di Parma. Sarà possibile inviare le foto a partire da oggi, giovedì 28 settembre, mentre il primo fotosondaggio si terrà il 4 ottobre.

La votazione finale della sfida infernale si terrà a partire dal 21 ottobre e avrà una durata di due settimane. Il vincitore di ciascun fotosondaggio avrà una settimana di abbonamento gratuito alla versione digitale della Gazzetta di Parma, il vincitore della sfida infernale un’ulteriore abbonamento di 30 giorni.

La foto del gatto dovrà essere corredata dal nome del micio ed eventualmente del proprio padrone. Non saranno considerate valide le foto dei gatti senza indicazione del nome del gatto stesso e senza Gazzetta, per provare che si tratta di un vero gatto di Parma.