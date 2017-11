Meningite, la maestra in isolamento al Maggiore

L'insegnante 40enne della suola d'infanzia Mongolfiera, colpita da meningite, è in isolamento al Maggiore. L'infettivologo Calzetti: «La donna sta facendo la terapia antibiotica. La prognosi è riservata: le sue condizioni sono stabili». La vaccinazione? Non è obbligatoria, nemmeno per gli insegnanti.