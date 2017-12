Parma e Collecchio in lutto per la morte della dottoressa Nina Valérie Ngo Nyemb, 37 anni. Originaria del Camerun, era arrivata a Parma nel 2004. Si era laureata mentre lavorava in fabbrica. Da un anno risiedeva a Collecchio: lascia il marito Joseph Ondobo Tina e il piccolo André.