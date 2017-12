Allena la tua parmigianità con il quiz della consulta per il dialetto

Inizia oggi un'importante collaborazione con la Consulta per il dialetto parmigiano che attraverso Gazzafun ci darà la possibilità di tenere allenato il nostro dialetto!

Iniziamo subito con una bella poesia di Fausto Bertozzi

Stralcio da “Al me dialètt pramzàn” di Fausto Bertozzi

Questa poesia del poeta Fausto Bertozzi è un invito a non lasciare morire la nostra lingua madre. Il poeta si diverte ad elencare una serie di parole dialettali molto espressive che sono di difficile traduzione in italiano per l’impossibilità di rendere tutte le sfumature di significato.

Poesia inserita, per cortesia dell’autore, nel sito della Consulta per il dialetto parmigiano che puoi vedere al seguente indirizzo:

http://consultadialettoparmigiano.org/wordpress/

Pòvor, pòv’r al me dialètt

sarè ormäj int un casètt!

………………………….

S’a n’ parlisson pù al dialètt!

par parlär sól l’italian

s’rè cme dir: fär j’anolén

con däl pan al post dal pjén.

Provì alora in italian

dir a von ch’ l’é un gran gabiàn!

e po’ ancòrra, s’a si bón

dir: “l’é bél, mo l’é un mamlón”.

Cme dirisov; “zvèlt cme un pèss?

E fimm vèddor un piopèss.

Vùnna ch’stuffa? l’é pran peza!

Vo’l va fort? Al va ch’al bzija…

Al va pian? Che tiratärdi!

Provì a dir: “l’é spargnaclè”

e ’n zachètt tutt strafugnè…

a von dirogh:”cana ‘d vedor”

e po’ a n’ätor: “che galbédor.

‘d von ch’ l’é sól un bón ragas

‘z diz äd spèss: cojon cme ‘n zdas.

E un ocón mez insoniè?

Coza ‘z diz? Ch’al dorma in pè!

E ‘l mestér dal coconén?

E ’l sorbir o bev’r in vén?

Siv co’z diz äd von picén,

tracagnot, pu bas d’un s’ciär?

Ch’ l’é un piston da giaronén

o ‘n soca cme gh’à al b’cär.

……………………………