Parma, due punti buttati al vento

Due punti gettati al vento. Quello carico di pioggia che tirava ieri a Terni. Il Parma non è ancora guarito dal suo braccino e invece di chiudere una gara messasi bene grazie a un gran gol di Di Gaudio, tanto ha fatto e tanto, soprattutto, non ha fatto, da tirarsi in casa gli avversari, tutt’altro che trascendentali, consentendo loro di pareggiare.