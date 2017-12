Immergas, danni ingenti. Amadei: «Ripartiremo con più forza»

«La situazione è drammatica. La produzione rimarrà ferma per parecchio tempo. Solo quando l'acqua comincerà a defluire potremo effettuare in sopralluogo in azienda. I danni si possono quantificare in decine di milioni di euro. Ma ripartiremo con più forza». A parlare è Alfredo Amadei, presidente della Immergas spa, con sede a Lentigione, paese colpito dall'esondazione dell'Enza.