La pioggia si "sposta" al Sud. E da venerdì nuova ondata di freddo

Pioggia, freddo, esondazioni, ghiaccio e black-out, un'ondata di maltempo che, dall'Appennino alla Bassa ha creato disagi e danni. “La perturbazione lascia ora gradualmente il Nord per trasferirsi al Centrosud, dove nei prossimi giorni sono attese ancora piogge e rovesci sparsi, specie sulle tirreniche”- proseguono i metereorologi di 3bmeteo.com – “al Nord tempo in miglioramento con le ultime piogge su estremo Nordest, ma attenzione al ritorno di nebbie o nubi basse che ridurranno la visibilità sulla Valpadana, specie durante la notte e al mattino. Le temperature, dopo l’impennata dovuta ai venti di libeccio, torneranno progressivamente a calare a partire dal Nord.

TRA VENERDI’ E SABATO NUOVA IRRUZIONE ARTICA

“In questo dicembre particolarmente dinamico ci sarà spazio per una nuova irruzione di aria artica in discesa dal Nord Europa, che tra venerdì e sabato raggiungerà anche l’Italia. Essa alimenterà una nuova perturbazione che colpirà soprattutto il Centrosud con ulteriori piogge e nevicate in Appennino; coinvolto più "di striscio" il Nord con veloci fenomeni più probabili sul Nordest. Le temperature saranno in generale decisa diminuzione sotto i colpi della Tramontana e del Grecale” – concludono da 3bmeteo.com.

TEMPESTE DI VENTO, ALLUVIONI E GELICIDIO; COSA E’ SUCCESSO E PERCHE’

Una perturbazione particolarmente violenta e di stampo prettamente autunnale ha portato una severa ondata di maltempo non solo su mezza Italia ma anche in Europa occidentale. “Il ciclone che si è formato sulla Francia è risultato particolarmente profondo,” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara –“ tanto da richiamare venti tempestosi anche sull’Italia, con violente mareggiate su Liguria e Toscana, raffiche di oltre 150km/ su Alpi e Appennino e punte di oltre 300-350mm tra Levante Ligure e Toscana settentrionale. L’arrivo di aria calda in quota, più leggera di quella fredda sedimentata al suolo, ha inoltre determinato il fenomeno della pioggia congelantesi, altrimenti detto gelicidio. In quota infatti non poteva nevicare a causa di temperature positive, mentre in pianura la temperatura rimaneva sottozero, questo ha fatto si che cadeva pioggia, che al momento del contatto con il suolo ghiacciava istantaneamente. Il gelicidio si è rivelato un evento di notevole portata in particolare tra Emilia occidentale, Oltrepo’ Pavese, Liguria interna e basso Piemonte, in particolare sull’alessandrino, dove al suolo si sono accumulati anche diversi centimetri di ghiaccio.”