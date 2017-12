Annunci di lavoro: 44 nuove offerte

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE



UFFICIO ACQUISTI

Ricerchiamo giovane diplomato/laureato da inserire all'interno dell'ufficio acquisti. La risorsa affiancherà e supporterà i buyers nelle attività di monitoraggio scorte minime, riordino materiali di produzione e consumo, sollecito fornitori. Richieste conoscenza della lingua inglese e buone capacità organizzative.



UFFICIO SPEDIZIONI

Ricerchiamo giovane diplomato da inserire presso ufficio spedizioni, con disponibilità a supportare altri ambiti aziendali (ufficio amministrazione, ufficio qualità). Richiesta buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, dinamismo e proattività.

UFFICIO TECNICO

Ricerchiamo un giovane laureato da inserire presso ufficio tecnico come ingegnere di prodotto. Dopo adeguato training, la risorsa affiancherà il personale tecnico nella gestione delle richieste dei clienti relative alle specifiche tecniche da trasmettere alla produzione. Richiesta laurea in ingegneria meccanica/chimica/scienze dei materiali/fisica, buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di comunicazione e relazionali.



INGEGNERE DI PROCESSO

Ricerchiamo un giovane laureato da inserire presso ufficio tecnico come ingegnere di prodotto. Dopo adeguato training, la risorsa si occuperà del controllo e ottimizzazione dei processi produttivi. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di comunicazione e relazionali. Gradite conoscenze base di Lean Production.



Addetti/e al confezionamento: ci rivolgiamo a candidati automuniti, disponibili a lavorare su due turni e a contratti di breve durata. Richiesta buona manualità, gradita pregressa esperienza nella mansione.

Orario di lavoro: 2 turni Luogo di lavoro: Gattatico (RE)



Addetti/e al confezionamento: ricerchiamo per azienda settore cosmetico addetti/e al confezionamento con esperienza nella mansione. Disponibilità anche a contratti di breve durata.

Orario di lavoro: spezzato dalle 8,30-17,00 Luogo di lavoro: Mezzani



Operatori di produzione – meccanica di precisione: ricerchiamo per azienda multinazionale. Le risorse verranno inserite in produzione per operazioni di finitura, controllo e lavorazioni in linea.

Gradita la conoscenza del disegno tecnico e della programmazione a controllo numerico. Si valuteranno anche candidature senza pregresse esperienze lavorative, purchè disponibili ad iniziale contratto di stage (6 mesi con rimborso spese di 580 euro netti). Orario di lavoro: 3 turni

Zona di lavoro: Fornovo

Addetti/e al confezionamento: ricerchiamo per azienda settore logistico addetti/e al confezionamento con esperienza nella mansione. Disponibilità anche a contratti di breve durata.

Orario di lavoro: spezzato dalle 8,00-17,00 Luogo di lavoro: Fontevivo



Montatore meccanico trasfertista: la risorsa si occuperà di montaggio di macchine automatiche complesse, preparazione pezzi meccanici, utilizzo macchine utensili, misurazioni tramite strumentazione, preparazione materiali

per impianti in collaborazione con magazzino, saltuarie operazioni di saldatura e verniciatura. Si richiede disponibilità a trasferte Italia/Estero.

Verranno valutati anche profili junior senza esperienza.



Manutentore elettromeccanico:

Si richiedono:

- diploma di perito elettrotecnico/elettronico;

- esperienza lavorativa maturata nell'ambito dell'automazione industriale (macchine automatiche a controllo PLC);

- esperienza lavorativa maturata nella conduzione di macchine automatiche per la produzione di serie;

- conoscenze elettriche/elettroniche (es. fotocellule, fibre ottiche, sensori induttivi, encoder, motori elettrici...);

- conoscenze meccaniche e utilizzo di strumenti quali calibro e micrometro;

- lettura disegno tecnico;

- utilizzo base del PC (pacchetto Office);

- capacità nella ricerca guasti;

- conoscenza lingua inglese scritta e parlata.

Orario di lavoro: 3 turni

Zona di lavoro: Parma



Disegnatore meccanico Solidworks: il candidato, inserito nell'area disegno e gestione servizio attrezzature, si occuperà di progettazione e disegno per le attrezzature a supporto della produzione.

Si richiedono:

- formazione meccanica (diploma o Laurea);

- ottimo utilizzo di Solid Works.

Orario di lavoro: full time

Zona di lavoro: Fornovo Contratto: tempo determinato/tempo indeterminato, a seconda del profilo

individuato



Disegnatore meccanico responsabile tooling: per azienda multinazionale settore metalmeccanico. Il candidato, inserito nell'area disegno e gestione servizio attrezzature, si occuperà di progettazione e disegno per le attrezzature a supporto della produzione, guidando un team di due disegnatori e tre saldatori/assemblatori. Si richiedono:

- formazione meccanica (diploma o Laurea);

- ottimo utilizzo di Solid Works;

- capacità di trattativa con i fornitori. Orario di lavoro: full time

Contratto: tempo determinato/tempo indeterminato, a seconda del profilo

individuato



Operaio addetto all'assemblaggio: per azienda settore metalmeccanico. Il candidato ideale ha pregressa esperienza nel settore, capacità di lettura del disegno tecnico e/o diploma tecnico. Orario di lavoro: full time su orario spezzato dal lunedì al venerdì Contratto: sostituzione malattia con possibilità di inserimento Zona di lavoro: Sorbolo



Responsabile linea di montaggio: ricerchiamo per azienda metalmeccanica di piccole dimensioni situata a Sorbolo (PR) n° 1 Responsabile linea di montaggioIl candidato andrà ad implementare la produzione occupandosi anche della gestione della linea al fine di organizzare il lavoro e massimizzare la produzione. Il candidato ideale ha esperienza in ruoli produttivi, possiede buona manualità, predisposizione al lavoro in team, doti comunicative, è persona motivata e orientata alla crescita professionale. Orario di lavoro: spezzato full-time.

Contratto di lavoro: tempo determinato scopo assunzione



Disegnatori meccanici minima esperienza: ricerchiamo per aziende metalmeccaniche giovani periti/ingegneri meccanici anche prima esperienza con buona conoscenza programmi CAD 3D da inserire presso uffici tecnici.

Zone di lavoro: Brescello, Fontevivo

Autista pat. CQC – E: ricerca per azienda di trasporti a San Polo di Torrile.

Costituisce requisito indispensabile il possesso delle patenti C, CQC ed E, tutte in corso di validità.

Completano il profilo ottime doti organizzative, serietà e dinamicità. Orario di lavoro: full time, da lunedì a venerdì

Progettista meccanico: per azienda progetta e produce dispositivi elettromeccanici applicabili in ambito industriale, cantieristico e dei trasporti. La figura si occuperà di sviluppare ed implementare i progetti del direttore

tecnico, a cui riferirà direttamente. Richiesto diploma o laurea ad indirizzo tecnico, ottima conoscenza dei programmi CAD 2D e 3D, esperienza in analoga mansione di almeno 3 anni. Completano il profilo capacità di lavorare in team e doti di assertività. Tipologia contrattuale ed inquadramento verranno valutati in base alle competenze rilevate in sede di colloquio tecnico. Sede di lavoro: Langhirano

Impiegato/a amministrativo/a part-time: per azienda settori trasporti. Il profilo ideale possiede i seguenti requisiti: diploma di ragioneria e ottimo uso PC, in particolare Pacchetto Office, posta elettronica e conoscenza dei più diffusi gestionali, esperienza almeno triennale nel ruolo, ottima conoscenza contabile e amministrativa, escluso bilancio.

Orario di lavoro: part time da lunedì a venerdì Zona di lavoro: San Polo di Torrile (Pr)

Contratto: Tempo determinato iniziale con prospettive



Impiegato/a amministrativo-contabile: per studio commercialista cliente. La figura ideale possiede Laurea in Economia e si occuperà della contabilità dello studio.

Preferibile esperienza maturata presso studi e/o aziende.

Orario di lavoro: full time, con disponibilità a straordinari durante la settimana e nella mattinata di sabato

Zona di lavoro: Parma/Langhirano

Impiegato/a contabile: per associazione di categoria. La risorsa rivestirà il ruolo di consulente per aziende di piccole-medie dimensioni, occupandosi della gestione contabile e fiscale. Si richiede titolo di studio (diploma o laurea) ad indirizzo economico ed esperienza di almeno 5 anni nella mansione, preferibilmente svolta all'interno di studi commerciali. Completano il profilo

buone doti comunicative e versatilità Inquadramento e tipologia contrattuale verranno valutati in base al livello di esperienza maturato.

Zona di lavoro: Salsomaggiore Terme





Responsabili consulenza fiscale/societaria: Le risorse rivestiranno il ruolo di consulente per il settore fiscale, aziendale e

societario di tutte le imprese con servizi nelle sedi territoriali di sua competenza.

Saranno responsabili del raggiungimento degli obiettivi economico - finanziari

della sede o dell'Area territoriale concordati in sede budget/obiettivi.

Presidierà il rispetto dei costi, soprattutto del personale, garantendo un'efficiente gestione di straordinari e recuperi, nel rispetto dei livelli di qualità prefissati e delle scadenze normative previste.

Gestirà direttamente 7 - 10 persone, coordinando il personale.

Si richiede titolo di studio economico, pregressa significativa esperienza in ambito contabile e fiscale, provenienza da studi professionali.

Inquadramento e tipologia contrattuale verranno valutati in base al livello di esperienza maturato.

Sede di lavoro: Provincia di Parma

Magazziniere carrellista: ricerchiamo per azienda del settore gommaplastica n° 1 magazziniere. Si richiedono: patente per la conduzione del carrello elevatore aggiornato, ottimo utilizzo PC, pregressa esperienza di almeno 6 mesi nella mansione, disponibilità immediata.

Orario di lavoro: 3 turni/orario spezzato a seconda delle esigenze di produzione, dal Lunedì alla Domenica, 5 giorni settimanali

Contratto: tempo determinato iniziale, scopo continuità

Operatori di produzione: selezioniamo per azienda del settore gommaplastica operatori di produzione; richiesta pregressa esperienze su linee automatizzate di almeno 6 mesi e disponibilità immedita.

Sede di lavoro: zona Noceto (PR)

Orario di lavoro: full time su turni a ciclo continuo da lunedì a domenica Contratto: tempo determinato a scopo continuativo

Addetti alle pulizie: ricerchiamo personale con esperienza per impresa di pulizie; richiesta disponibilità a lavorare su orario part-time e flessibile.

Ci rivolgiamo a candidati automuniti.

Zona di lavoro: Parma e provincia



ANNUNCI PRIVATI

Famiglia Australiana residente in un bellissimo e centrale quartiere di Sydney cerca una ragazza alla pari che possa iniziare per Febbraio. La famiglia al momento ha una Aupair che potrà darvi le referenze della famiglia.

Requisiti:

• Età: tra i 23 e i 30

• In possesso di una laurea in scienza della formazione primaria o simili oppure avere una pregressa e documentabile esperienza di lavoro con i bambini di età tra i 3 e 10 anni

• Patente di guida, esperienza nella guida

• Buona/Ottima padronanza della lingua inglese

• Che abbia già vissuto lontano da casa, che abbia voglia di intraprendere una nuova avventura, che sia flessibile e solare.

• Disponibilità: INIZIO / META' FEBBRAIO PER 6 MESI

• In possesso del passaporto

• Eleggibile per un WORKING HOLIDAY VISA subclass 417

Descrizione della famiglia:

Famiglia composta da madre, padre e due bambini, Joshua di 8 anni e Maddie di 4 anni. La famiglia vive a Castlecrag, un bellissimo e centrale quartiere di Sydney (in pochi minuti di autobus sarete all'Opera House). La famiglia vive in una casa indipendente con giardino e piscina. La ragazza Aupair avrà una camera da letto matrimoniale, un grande guardaroba, aria condizionata e bagno personale. Durante l'anno la famiglia è solita viaggiare e sarà lieta di portare l'Aupair con loro. La famiglia fornirà referenze di precedenti Aupair che potranno essere contattate.

Descrizione del lavoro:

Il compito dell'Aupair sarà quello di aiutare la famiglia con i bambini: portarli a scuola in macchina, andarli a riprendere nel pomeriggio, preparare la merenda e/o la cena, giocare con loro, metterli a letto nel caso i genitori tardino. Entrambi i bambini frequentano la scuola a tempo pieno ( 8.30/9 – 15.30 ). Il mercoledì la bambina è a casa quindi l'Aupair dovrà occuparsi di lei. Non sono richieste pulizie solo occuparsi del bucato dei bambini.

L'Aupair avrà tutti i weekend liberi.

• Ore di lavoro settimanali: 33 + 2 ore di babysitting serale

• Pocket money settimanale: $ 350 / Ogni ora in più verrà pagata $ 10 all'ora

• Benefit: Sim Card + piano telefonico mensile PAGATO DALLA FAMIGLIA ($ 10 settimanale); Bank Account; Bonus finale di $ 500; 2 settimane di vacanza pagate ogni 6 mesi; assicurazione sanitaria.

• Durata: 6 mesi

Documentazione necessaria (verrà fornita dall'agenzia e compilata dalle candidate) e costi da sostenere:

1. Application form

2. 2 referenze

3. Presentation letter

4. Fotografie

5. Certificato medico di buona salute

6. Fotocopie di PASSAPORTO, CODICE FISCALE e PATENTE

• Costo del programma: € 100 ? compresa l'assicurazione sanitaria

• Costo del working holiday visa: € 260

• Costo del volo aereo di andata (costo variabile)



Azienda metalmeccanica seleziona, per ampliamento organico, un meccanico industriale esperto.

Richiesta pregressa esperienza in montaggio e manutenzione di macchinari industriali.

Indispensabile disponibilità a trasferte e al lavoro in cantieri esteni.



Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca tecnici elettricisti, cablatori bordo macchina, esperti.

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti

- Pregressa esperienza nel settore imbottigliamento.

- Gestione del lavoro in autonomia

Richiesta disponibilità a lavorare in cantieri esterni e/o ad effettuare eventuali trasferte.

Si offre:

- Tipo Contratto: tempo determinato

- Orario: Full time



Pizzeria da asporto a Parma cerca primo pizzaiolo con intraprendenza, esperto nello svolgimento del proprio lavoro, per dare valore aggiunto al proprio prodotto.

Si richiede: professionalità e serietà nello svolgimento della propria attività. Lavoro serale full-time, da martedì a domenica. Contratto indeterminato.

Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino auto/moto-munito (preferibile auto alimentata a metano o GPL), con buona conoscenza delle vie della città e munito di patente B per consegne a domicilio.

Si richiede disponibilità per turni serali part-time (da martedì a domenica).

Azienda operante nel settore dei servizi di promozione delle aziende delle tecnologie alimentari, seleziona candidati per la posizione di addetto/a ai rapporti esterni con le aziende.

CARATTERISTICHE RICHIESTE:

- Spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali e all’avvio di relazioni

- Ottime doti comunicative orali e scritte

- Predisposizione al contatto telefonico

- Disponibilità a partecipare alle fiere di settore per la promozione dei servizi offerti alle aziende

- Età minima: 26 anni

- Laurea in materie economiche

- Precisione e senso pratico completano la figura ricercata

COSA OFFRIAMO

- Formazione sul campo

- Contratto iniziale a tempo determinato con reale possibilità di inserimento in azienda al termine.





Importante azienda di Milano, zona Melegnano, operante nella gestione di centri commerciali ricerca un project marketing manager che sia responsabile di gestire e monitorare le principali attività di comunicazione e marketing.

La figura collaborerà con i principali team aziendali- commerciale, customer care, IT- per ottimizzare e introdurre nuovi strumenti, progetti e processi.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese.





Importante azienda di Milano, operante nella gestione di centri commerciali, ricerca un account manager da inserire in organico.

La figura, che rafforzerà la rete commerciale aziendale, si occuperà dello sviluppo delle relazioni con i clienti, ascoltandone le esigenze e indirizzandoli alle soluzioni più coerenti con le loro esigenze.

È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese.





Pizzeria da asporto in centro a Parma cerca fattorino per consegne a domicilio.

Orario serale, dalle 18.30 alle 22.30. È necessario saper guidare lo scooter (50).

Anche senza esperienza.

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca tecnico programmatore PLC.

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti:

- Pregressa esperienza nella mansione.

- Conoscenza HMI, PLC Siemens (eventualmente SCADA)

- Gestione del lavoro in autonomia

- Disponibilità a trasferte

- Conoscenza della lingua inglese

Orario: full time.





Azienda di produzione meccanica cerca Operatore/ice C.N.C programmazione macchine per la produzione di utensili di precisione.

Preferibile precedente esperienza nella mansione.

Preferibile formazione in ambito meccanico.

Luogo di lavoro: Parma

Orario: 8 ore lunedì sabato

Contratto: tempo determinato

Assunzione da subito

Cercasi personale con esperienza settore pulizie nel centro sportivo di Parma.

- Contratto part-time

- Maturato esperienza nel settore

- Assunzione in tempi brevi

- Saranno contattate le persone che riterremo valide essere selezionate



Trattoria alle porte di Parma cerca:

- cuoco/a con esperienza;

- cameriere/a (in occasione di eventi).



La società Sercoop, convenzionata con il CAAF CGIL, ricerca personale per assunzione a tempo determinato (aprile-giugno 2018) in occasione della prossima campagna fiscale 2018 (compilazione modello 730).

Requisiti richiesti:

- diploma in ragioneria

- laurea in materie economiche

- esperienze nel settore impiegatizio

- conoscenze informatiche di base

I candidati dovranno seguire un corso di formazione tenuto dalla società

Chi fosse interessato deve candidarsi online sul sito http://candidaturefisco.cgilparma.it

Scadenza candidature: 8 gennaio 2018



Azienda cerca un Web designer e App Developers per l'ideazione di Siti Web e App Cross-platform.

Caratteristiche Personali:

- Senso estetico, attenzione ai dettagli, PASSIONE.

- Buone doti relazionali, capacità di Problem Solving, PASSIONE.

Conoscenze

- Conoscenza ottimale del CMS WordPress

- Conoscenza approfondita di HTML e CSS per il markup della grafica front-end

- Conoscenza approfondita del linguaggio PHP

- Capacità di utilizzo/sviluppo plugin wordpress

- Buona conoscenza Javascript, Jquery

- Conoscenza dei principi basilari riguardanti user experience, usabilità e accessibilità

- Conoscenza della suite Adobe per la grafica web, design vettoriale e photo editing

Lato App

Il candidato/a dovrà dimostrare conoscenza del linguaggio Javascript e sviluppare in modo autonomo applicazioni ibride per iOS/Android con lo strumento Cordova/PhoneGap, Ionic/AngularJS o Steroids.

– esperienza in ambito REST web services e scambio di dati con strutture dati JSON

Saranno inoltre valutate le seguenti competenze:

– esperienza nello sviluppo nativo di Android e/o iOS

– app pubblicate su Play Store e/o App Store

Si richiede al candidato una presentazione dei lavori già creati.

La retribuzione sarà discussa col candidato in base all’effettiva esperienza.

Tipologia: full-time

Contratto di lavoro: Prova, Tempo determinato, Tempo indeterminato



Cooperativa ricerca educatore/educatrice.

Requisiti:

Titoli di studio: diploma di tecnico dei servizi sociali, diploma magistrale, diploma scienze sociali, laurea in psicologia, laurea in scienze dell'educazione e della formazione.

Età: minimo 19 anni

Sedi di lavoro: Noceto, Fontanellato e Pontetaro



Società di brokeraggio assicurativo e finanziario, ricerca figure professionali da inserire nel proprio team.

Requisiti:

Persone con esperienza nel settore finanziario assicurativo o neofiti, senza esperienza, da formare.

Sede di lavoro: Parma e provincia

Si offre affiancamento giornaliero, formazione e incentivi al raggiungimento di obiettivi.





Ristorante cerca aiuto cuoco/a, max 29 anni, con esperienza.



Azienda ricerca, per sostituzione, un capo officina.

Il candidato ideale ha esperienza in carpenteria medio/pesante; gestione personale, produzione e buone capacità di preventivazione.

Richiesta buon utilizzo del PC, conoscenza Windows Office e applicativi CAD.



Impresa di costruzioni generali con cantieri in Italia e all’estero, ricerca diplomati/e in materie economiche da inserire in un percorso di tirocinio formativo in ambito amministrazione e contabilità di cantiere.

Ci rivolgiamo a candidati/e che siano fortemente motivati ad intraprendere un percorso professionalizzante in ambito amministrativo/contabile.

Verrà considerato come plus aver maturato una breve esperienza professionale.

L’ottima padronanza dei sistemi informativi e buona conoscenza della lingua inglese completano il profilo.