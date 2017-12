Parma, un Natale sempre in campo

Roberto D'Aversa non lascia nulla di intentato per arrivare alla pausa nella migliore posizione possibile. Tanto che il Parma si allenerà per tutte le feste di Natale, 25 dicembre compreso. Una scelta fortemente appoggiata dalla società che oltre ad avvallare le idee del tecnico, non ha lesinato risorse scegliendo ad esempio di viaggiare su un volo charter sino a Bari e tornare in serata, appena terminata la partita.