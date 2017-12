I trucchi delle feste: tutte le novità

I trucchi delle feste? Parmagiornoenotte vi dà alcuni suggerimenti e tante novità, con i consigli di Nicole Fouquè, perché mai come in questo periodo la bellezza deve risplendere (la foto di Dolce&Gabbana Beauty). Consigli ottimi anche per un regalo. Sempre con Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, tutti gli appuntamenti della settimana, per non perdere i migliori concerti dei giorni Natalizi, a cominciare dal ritorno di Vinicio Capossela al Fuori Orario. Spazio a Vincenzo e Antonella della pizzeria «Don Alfonso» che danno il loro arrivederci ai tanti clienti parmigiani. E ancora, il nuovo album di Richie Rambert. Tre le pagine con le foto delle feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net