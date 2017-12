L'uscita dall'euro. Perché Di Maio sbaglia

Si potrebbe disquisire amabilmente sulla lunga teoria di gaffe inanellate da Luigi Di Maio, il grillino in giacca e cravatta di lotta (poca) e di governo (se M5S trova alleati): metteremmo insieme Pinochet collocato in Venezuela, i congiuntivi masticati a caso in un famigerato post, l'uso di “alter ego” nel senso di “omologo” e via dicendo. Lasciamo la materia al folklore politico, ma vale la pena di spendere due parole sull'ultima perla, quella fatta luccicare in tv lunedì a “L'aria che tira” quando Di Maio ha parlato di un referendum sull'uscita dall'euro (definito “extrema ratio”): “E' chiaro che voterei per l'uscita”, ha chiosato.

Politicamente è uno scivolone, tra l'altro fuori tempo massimo perché gli euroscettici di ogni latitudine continentale hanno abbandonato l'idea di uscire dalla moneta unica, ritornello che da Salvini alla Le Pen per un certo periodo era stato intonato a pieni polmoni populisti. Sebbene Di Maio abbia tentato dopo poche ore una imbarazzata retromarcia, quella frase è il sintomo che sotto sotto l'idea cova ancora nelle viscere dell'euroscetticismo e la tentazione di utilizzarla come grimaldello elettorale sembra più forte della ragione. Cerchiamo di capire perché uscire dall'euro è di fatto impossibile.

In primo luogo non è contemplata la possibilità di indire un referendum abrogativo di una legge che ratifica trattati internazionali né un referendum “di indirizzo”. Il Trattato di Maastricht non prevede la procedura di uscita di un Paese dalla moneta comune e si è visto nell'ultimo anno che ginepraio sia la Brexit per Londra, che pure ha la sua divisa. Ma ammettendo che si potessero superare i vincoli costituzionali e i patti europei, cosa produrrebbe l'uscita dall'euro che nemmeno la derelitta Grecia ha percorso?

Nelle intenzioni degli euroscettici significherebbe la liberazione dal giogo di una divisa che aiuta i Paesi forti a discapito di quelli periferici, permettendo la svalutazione come ai tempi della lira per dare un forte impulso all'export. Ma non andrebbe così, per almeno due motivi, solo per soffermarci sull'aspetto industriale: intanto le importazioni di materie prime, in particolare quelle (strategiche) di energia, lieviterebbero; in secondo luogo la diffusione delle filiere globali ha ridotto da tempo i vantaggi competitivi di quando le economie avanzate producevano tutto in casa: oggi si importano semilavorati in grande quantità e occorrerebbero anni per riposizionarsi sul mercato. Non potremmo permettercelo. Ma quel che è peggio è il contesto in cui tutto ciò maturerebbe: l'uscita dall'euro provocherebbe una forte svalutazione stimata intorno al 30% della moneta, il disallineamento degli spread renderebbe insostenibile il debito pubblico. L'Italia si rifinanzia sui mercati per circa 1 miliardo al giorno, chi comprerebbe i titoli? Non certo gli investitori stranieri che fuggirebbero in massa. Certo: senza vincoli si potrebbero abbassare le tasse in deficit ma Bankitalia sarebbe costretta a intervenire alimentando la spirale dell'inflazione. La lista è lunga: per molte aziende ottenere credito diventerebbe quasi impossibile, crollerebbero i prezzi di immobili e terreni...

Con tutti i difetti dell'euro - viziato dalla mancanza di unificazione dei mercati, delle politiche lavorative e dei regimi fiscali perché un tasso di interesse comune possa funzionare in maniera simmetrica - l'uscita di Di Maio è meglio dimenticarsela in fretta.

atagliaferro@gazzettadiparma.net