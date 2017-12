Ecco il maltempo al Nord e al Centro. Domani neve abbondante sulle Alpi

MARTEDI' 26 DICEMBRE Al Nord cieli grigi con piogge deboli e intermittenti, più diffuse tra la sera e la notte. Neve in arrivo sulle Alpi dai 500m. Temperature in calo, massime comprese tra 5 e 10. Al Centro deboli piogge su Toscana e Lazio fin dal mattino in intensificazione serale in Toscana, prevalgono schiarite altrove. Temperature poco variate, massime tra 10 e 14. Al Sud nuvoloso con isolati fenomeni serali in Campania, in prevalenza soleggiato altrove con qualche velo. Temperature senza grosse variazioni, massime tra 12 e 15.

MERCOLEDI' 27 DICEMBRE Al Nord brutto tempo con fenomeni diffusi, anche forti su Liguria, Lombardia e Triveneto. Neve sulle Alpi dai 300m del Nordovest ai 900m del nordest. Temperature in calo, massime comprese tra 3 e 9. Al Centro giornata di maltempo con fenomeni diffusi sulle regioni tirreniche in estensione entro il pomeriggio a est. Temperature in calo da ovest, massime tra 9 e 12. Al Sud instabile fin dal mattino in Campania, piogge e rovesci in arrivo la sera anche sulle altre zone. Temperature perlopiù stabili, massime tra 12 e 16.

GIOVEDI' 28 DICEMBRE Al Nord ancora instabile su Emilia Romagna e Triveneto con neve dai 700m in Appennino, migliora a fine giornata. In prevalenza soleggiato altrove. Temperature in rialzo, massime comprese tra 6 e 11. Al Centro spiccata instabilità con piogge e rovesci intermittenti in graduale attenuazione serale, neve dai 700-900m. Temperature in diminuzione, massime tra 7 e 9. Al Sud spiccata instabilità, specie su tirreniche e Sicilia con rovesci e temporali, neve dai 900-1200m. Temperature in diminuzione, massime tra 10 e 14.