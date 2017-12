Picchia la donna che cerca di truffare: denunciato "professionista" dello specchietto rotto

I carabinieri della Stazione di Oltretorrente hanno denunciato un 39enne residente a Cattolica, ritenuto responsabile di un tentativo di truffa, dopo aver sfruttato il cosiddetto trucco dello "specchietto". L’uomo, a bordo di una Mercedes classe A, risultata noleggiata (probabilmente per passare inosservato) mentre percorreva via Emilia Est verso la periferia, ha chiesto insistentemente ad una 40enne a bordo della sua Fiat 500 di fermarsi. Il tentativo dell'uomo era di cercare il più possibile un luogo isolato. Il tono, nell'accusarla di avergli rotto lo specchietto, era piuttosto acceso. La fretta manifestata, secondo lui, era dovuta alla necessità di dover andare il prima possibile a Milano per concludere degli affari, così ha proposto alla donna un accordo di 250 euro. Davanti alle perplessità della donna ha abbassato il prezzo, arrivando ad accontentarsi anche di 100 euro, ma all’ennesimo rifiuto della donna e soprattutto quando questa scattava una foto della targa della Mercedes l’uomo reagiva con violenza sferrandole un pugno nell’addome e rivolgendosi con fare minaccioso e in dialetto napoletano, urlandole “Vattelo a prendere …., facciamo con l’assicurazione” e quindi si allontanava velocemente. Ma i carabinieri, dopo averlo identificato hanno anche scoperto che è un professionista della truffa dello specchietto.