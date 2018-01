Offerte di lavoro: 20 annunci per chi cerca un impiego

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.





1) TECNICO AUTOMAZIONE

Multinazionale del segmento macchine per il settore alimentare, con un forte focus sulle tecnologie asettiche, ricerca diplomata/o o laureata/o ad indirizzo meccatronico, elettronico o affini, con esperienza di almeno 3-4 anni maturata preferibilmente nel settore delle macchine riempitrici o dei pallettizzatori per il settore food & beverage, dairy, o nel settore delle macchine automatiche e/o automazione. La figura individuata verrà inserita con l’incarico di Tecnico Automazione e si occuperà di assistenza tecnica presso i cantieri presenti nel mondo, seguendo il service di processo sia per quanto riguarda il fine linea che il riempimento. Dovrà possedere la capacità di muoversi in autonomia nella parte elettrica ed elettronica, abbinando le necessarie conoscenze anche meccaniche, pneumatiche e oleodinamiche. Si occuperà anche della gestione dei progetti di training agli operatori nella risoluzione delle principali problematiche in ambito automazione. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese, indispensabile nel contatto con il Cliente e disponibilità a trasferte internazionali. Completano il profilo, l’ottima capacità di precisione e gestione autonoma dell’intervento tecnico, di comunicazione ai diversi livelli dell’organizzazione e di orientamento al Cliente. Sede di lavoro: Parma



2) INGEGNERE ELETTRONICO PROGETTISTA HARDWARE & SOFTWARE

Storica azienda elettromeccanica cerca un/a laureato/a magistrale in ingegneria elettronica e un forte interesse verso la progettazione di micro elettronica analogica e digitale. Si valutano candidati con esperienza, ma anche neolaureati. La figura lavorerà alle dirette dipendenze del Responsabile Tecnico e si occuperà della progettazione principalmente hardware e, in misura minore software, di schede elettroniche per strumenti di misura basati su microprocessore. In particolare svolgerà l’analisi delle specifiche tecniche e delle richieste dei clienti interni ed esterni; la progettazione hardware con la messa a punto dei prototipi e la successiva industrializzazione; le verifiche di prequalifica delle schede e le attività necessarie per la certificazione di prodotto; infine si occuperà del rilascio della documentazione di produzione. Completano il profilo la conoscenza di Matlab e Pspice e dell’inglese. Sede di lavoro: Parma



3) JUNIOR SOFTWARE ENGINEER

Azienda dell’industria alimentare a Parma, ricerca laureata/o in Ingegneria Elettronica o dell’Automazione o similari, con almeno alcuni mesi di esperienza in ambito automazione industriale, da inserire con l’incarico di Junior Software Engineer. Si richiedono solide competenze elettriche ed elettroniche ed esperienza nello sviluppo software di macchine automatiche su PC, PLC o C#. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a brevi trasferte in Italia e all’estero. Il profilo ideale dimostra propensione al problem solving, attitudine al lavoro in team ed in autonomia, capacità di reggere le situazioni di stress, flessibilità, orientamento al risultato, forte personalità e proattività, completano le caratteristiche ideali del profilo ricercato. Sede di lavoro di riferimento: Parma



4) JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER

Realtà imprenditoriale nel settore della consulenza ICT e dell’e-Learning, cerca persona giovane e motivata che contribuisca attivamente alla crescita aziendale da inserire con il ruolo di Junior Software Developer. La figura si occuperà dello sviluppo e gestione dei pacchetti applicativi, del helpdesk e dell’assistenza agli utenti. Il profilo ricercato possiede un titolo di diploma o di laurea in discipline tecniche e conosce almeno un linguaggio di sviluppo. Completano il profilo la conoscenza del SQL, l’autonomia e la predisposizione al problem solving. Requisiti non necessari ma graditi sono la conoscenza dei linguaggi .NET, Java e Javascript, la discreta conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a brevi trasferte giornaliere. Sede di lavoro: Parma

5) PROGETTISTA MECCANICO SENIOR

Azienda metalmeccanica del settore impiantistico cerca Progettista Meccanico Senior con esperienza maturata in progettazione e disegno componenti di macchine per l’imbottigliamento o per l’industria alimentare. Il candidato dovrà essere in grado di svolgere autonomamente le seguenti mansioni: calcoli impiantistici; compilazione distinte base macchina; progettazione ed installazione; consulenza tecnico commerciale rivolta ai clienti; gestione portafoglio clienti. Completano il profilo una buona conoscenza dei principali CAD 3D. Sede di lavoro: Parma



6) PROGETTISTA MECCANICO SENIOR SETTORE IMPIANTISTICO

Azienda del settore impiantistico alimentare cerca diplomato o laureato in discipline tecniche meccaniche con consolidata esperienza nel ruolo e nel settore. La figura selezionata verrà inserita nell’Area Ufficio Tecnico e risponderà al Responsabile Ufficio Tecnico occupandosi dello sviluppo delle nuove soluzioni progettuali riguardanti la fluidodinamica a caldo per il settore food processing, e la lavorazione in asettico del processo alimentare. Il candidato ideale conosce preferibilmente i software di disegno tecnico 3D Inventor; inoltre si richiede un’ottima autonomia nello sviluppo dei progetti /disegni e dei prototipi. Completano il profilo ottime capacità organizzative, diligenza professionale, problem solving ed elevata attitudine al lavoro in team, buone capacità di comunicazione; inglese tecnico a buon livello. La sede di lavoro: Parma.



7) IMPIEGATI CONTABILITÀ

Studio commercialista di Parma cerca due impiegate amministrative/contabili con esperienza consolidata in contabilità. Si richiede esperienza in studio o azienda, con almeno 5 anni in contabilità e con autonomia fino alla chiusura di bilancio. Sede di lavoro: Parma



8) DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Gruppo metalmeccanico cerca laureato/a in marketing e comunicazione con conoscenza dei principali strumenti di grafica e editing video da inserire con l’incarico di Digital Marketing Specialist La figura selezionata parteciperà al lancio del sito web aziendale e dei suoi brand, gestirà la piattaforma Dem e la relativa reportistica, si occuperà tra l’altro del lancio e dell’aggiornamento del nuovo blog nonché dell’analisi dei dati, monitoraggio e reportistica e della strategia SEO. Il candidato ideale possiede una laurea breve e un’esperienza minima di 1 o due anni, completano il profilo: un’ottima conoscenza dell’inglese. Sede di lavoro: Parma



9) RECRUITING SPECIALIST

Azienda General contractor internazionale nel settore delle infrastrutture oil & gas cerca un/una Recruiting Specialist. Il candidato ideale è laureato/a ed ha 3/5 anni di esperienza nel ruolo in azienda internazionale o società di consulenza di ricerca e selezione del personale. La figura selezionata avrà la responsabilità di gestire il processo di ricerca e selezione per le posizioni temporanee e a tempo indeterminato, gestire i rapporti con le società di ricerca del personale, gestendo a aggiornando il database dei candidati, collaborando alla realizzazione di progetti di attrazione dei talenti e di Employer Branding, in Italia e in Europa. Oltre alla conoscenza fluente dell’inglese, il candidato ideale ha competenze avanzate nell’utilizzo di ATS e Social Network per l’acquisizione di talenti, capacità di problem solving e di comunicazione, empatia e abilità nel gestire e costruire network di relazioni all’interno e all’esterno dell’azienda. Sede di lavoro: Parma



10) IMPIEGATO ADDETTO QUALITÀ

Azienda multinazionale attiva nei settori del retail, del vending e dell’HORECA, cerca Laureato/a in Chimica o equivalente, con esperienza triennale in ruolo analogo in aziende strutturate. La figura selezionata sarà inserita nell’Area Qualità con il ruolo di Impiegato/a Addetto/a Qualità. La risorsa si occuperà della gestione documentale e verificherà la corretta applicazione delle procedure; aggiornando le stesse in relazione al rinnovo delle certificazioni. Inoltre, in ottica customer care, si occuperà dei reclami dei clienti e il monitoraggio delle azioni correttive. Eseguirà, infine, sulle linee produttive il controllo sulla conformità del prodotto rispetto alle specifiche tecniche. Costituirà titolo preferenziale aver maturato un’esperienza di controllo statistico ISO 2859.Completano il profilo dinamismo, flessibilità, ottime capacità organizzative ed analitiche, orientamento a lavorare per obiettivi e con scadenze. Sono necessarie spiccate doti comunicative e una naturale predisposizione ad interfacciarsi con le altre funzioni aziendali, proattività e determinazione. La persona che ricoprirà la posizione dovrà avere una buona conoscenza della lingua Inglese e un’ottima conoscenza dei principali strumenti informatici in particolare Excel. Sede di lavoro: Provincia di Parma

11) PROJECT PROCUREMENT COORDINATOR

Azienda General Contractor di infrastrutture nel settore Oil & Gas ed Energia con sede a Parma, cerca Ingegnere o diplomato tecnico con esperienza di 7/10 anni nel settore Oil & Gas per coordinare e gestire l’approvvigionamento delle commesse. La figura selezionata verrà inserita infatti con l’incarico di Project Procurement Coordinator e si occuperà di tutte le attività legate agli acquisti e agli approvvigionamenti inerenti le commesse curando gli aspetti contrattuali, redigerà e gestirà le procedure di approvvigionamento e il corretto adeguamento agli standard richiesti, coordinando tutte le fasi di procurement. Si richiede la conoscenza fluente dell’inglese, la conoscenza avanzata delle applicazioni Office ed in via preferenziale, l’esperienza pregressa nell’area dei Paesi aderenti al CIS. Luogo di lavoro: estero



12) TECNICO COMMERCIALE IN AMBITO ENOLOGICO

Azienda del settore della ricerca enologica-alimentare cerca Tecnico Commerciale con esperienza pregressa e autonomia nel ruolo, con una formazione scolastica a indirizzo enologico oppure laurea in biologia, chimica o agraria. La figura cercata sarà inserita con l’incarico di implementare un’efficace strategia commerciale, sviluppando la rete su area nazionale offrendo supporto tecnico ai clienti del mondo enologico. Si richiedono ottime capacità organizzative e approccio strutturato, forte orientamento al risultato e buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo capacità di analisti e sensibilità numerica. Luogo di lavoro: Parma



13) ADDETTO LOGISTICA

Azienda cerca impiegato/a addetto alla logistica con esperienza anche minima nella mansione, disponibile ad intraprendere percorso formativo di crescita. La risorsa dovrà occuparsi prevalentemente della gestione operativa delle spedizioni Import/Export Italia ed estero e del coordinamento degli autisti. Costituisce requisito fondamentale la conoscenza della lingua tedesca ed inglese. Sede di lavoro: San Felice sul Panaro (MO)



14) ADDETTO SALA METROLOGICA USO BRACCIO DI MISURA “FARO”

Azienda del settore Metalmeccanico cerca diplomato a indirizzo meccanico con esperienza pregressa nella mansione, per l’inserimento in Ufficio controllo qualità, come Addetto Sala Metrologica Uso Braccio Di Misura "Faro". La figura nella mansione, utilizza i principali strumenti di misura (altimetri, rugosimetri, rotondimetri, calibri) e utilizza il braccio di misura tridimensionale FARO, si occupa della messa a punto dei prototipi. Si richiede ottima conoscenza e capacità di lettura del disegno meccanico; conoscenza braccio di misura tridimensionale della FARO e conoscenza programmi di disegno meccanico.

Zona di lavoro: Sant'Agata Bolognese (BO)



15) ELETTRICISTI

Azienda del settore impiantistica per le Telecomunicazioni, seleziona con urgenza risorse per il ruolo di Elettricisti per la posa e il tiraggio di cavi da cantina a casa degli utenti, per l’installazione della fibra ottica. Si richiede esperienza come elettricista, buone competenze tecniche e manuali, precisione e affidabilità. Sede di lavoro: Parma



16) SALES ACCOUNT MARKETING E COMUNICAZIONE

Azienda di Parma specializzata in ambito comunicazione e marketing, e-commerce e social media, ricerca un Account Commerciale per la gestione del portafoglio clienti attraverso telefonate, visite e proposte commerciali, elaborazione di offerte in collaborazione con lo staff tecnico interno, la gestione della trattiva e la chiusura della stessa, la partecipazione a fiere di settore. Si cercano persone provenienti dai settori comunicazione, web marketing e agenzie pubblicitarie o affini, con pregressa esperienza di 2–5 anni nel medesimo ruolo. Sede di lavoro: Parma



17) AGENTE JUNIOR MONOMANDATARIO

Azienda del settore della progettazione e produzione di macchine affilatrici e rettificatrici per lame, si ricerca un AGENTE JUNIOR MONOMANDATARIO per la provincia di Parma. La figura selezionata si occuperà di promuovere, nell’area seguita, la vendita dei prodotti attraverso i canali costituiti da ferramenta, casalinghi e utensileria. Il candidato ideale è un giovane, anche senza esperienza, con un’ottima capacità di pianificazione della propria attività, ha un forte orientamento alla soddisfazione del cliente ed ha capacità di lavorare per obiettivi e risultati di vendita. La risorsa ha la responsabilità diretta del fatturato di zona con l’obiettivo dello sviluppo commerciale sul territorio di competenza e del consolidamento del portafoglio clienti. Zona di lavoro: Provincia di Parma

18) MAGAZZINIERE CON PATENTINO

Azienda del settore automotive ricerca Magazziniere con Patentino Carrello, esperienza maturata in magazzino per la sistemazione del magazzino, la gestione di imballaggi e spedizioni, DDT e bollettazione. Sede di lavoro: Sant’Agata Bolognese (BO)

19) TECHNICAL WRITER settore AUTOMOTIVE

Azienda del settore automotive cerca Technical Writer sett.Automotive, per la redazione dei manuali d’uso e di manutenzione dei macchinari, dello sviluppo grafico dei cataloghi ricambi. La figura inserita nel ruolo all’interno dell’area tecnica opererà in concomitanza con l’area commerciale e i tecnici progettisti. Il profilo ideale possiede un diploma/laurea ad indirizzo meccanico ed esperienza nella redazione di manualistica tecnica per macchinari. Si richiede conoscenza di programmi CAD e di elaborazioni immagini. Gradita la conoscenza della normativa ATEX. Completano il profilo la conoscenza fluente dell’inglese. Luogo di lavoro: vicinanze Crevalcore (BO)



20) OPERAIO PROSCIUTTIFICIO

Azienda nel settore alimentare cerca operaio con esperienza in aziende del settore, per la movimentazione prosciutti, salatura, attività di magazzino del prosciuttificio. Costituisce titolo preferenziale il possesso del patentino del muletto. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.