ll giovane soprano palermitano Jessica Nuccio sarà Gilda, a fianco di Leo Nucci, nel Rigoletto che aprirà la Stagione Lirica del Regio venerdì 12 gennaio. Per Jessica, fresca del successo in Rigoletto a Liegi, questo è un ritorno al Regio dove ha già cantato L’elisir d’amore di Donizetti e Il corsaro di Verdi, un ritorno con un titolo che ha lentamente maturato in questi anni cantandolo a Macerata, il debutto nel 2015, poi al San Carlo di Napoli, a Seul, all’Arena e appunto a Liegi.