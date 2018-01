E' scomparso all'età di 64 anni Giampiero Lombatti, per tutti Peo. Dopo aver lavorato in Marocco per 30 anni per la produzione di scarpe, aveva aperto con il figlio Vittorio un'azienda agricola a Casa Selvatica. Un uomo con tanti interessi, che amava l'arte, la cultura, la natura e soprattutto la sua adorata famiglia.