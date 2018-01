Entro domenica tornano temperature invernali

Torneranno quasi dappertutto su valori normali per il periodo invernale, entro domenica prossima, le temperature che in questi ultimi giorni hanno raggiunto valori primaverili. Le tiepide correnti sciroccali, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, saranno infatti «sostituite da più freddi venti atlantici».

A determinare l'abbassamento delle temperature sarà la perturbazione, la numero 6 del mese, collegata ad un’area di bassa pressione che dal Tirreno si sta muovendo lentamente verso lo Ionio. Domani, quindi, sono previste precipitazioni prevalentemente al Sud e sul medio versante Adriatico. Sabato, aggiungono i meteorologi, si registreranno ancora i residui effetti della perturbazione in allontanamento: le piogge interesseranno soprattutto la zona compresa tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Il cielo resterà nuvoloso anche lungo tutto il versante adriatico e in Sardegna, mentre sul resto del Nord il tempo sarà più soleggiato.