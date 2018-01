Torna l'inserto weekend come ogni venerdì sulla Gazzetta di Parma. Tutti gli appuntamenti a Parma e provincia: come sempre l'offerta è ampia. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ecco, come di consueto, una sintesi:

1. Mostra fotografica a Parma: "Corpi estranei" alla Farmacia San Filippo Neri

2. Presentazione del libro di Donato Ungaro al salone Barezzi di Busseto "Mio zio don Camillo, mio nonno Peppone...la storia continua"

3. La sagra "Al gir ‘dla cova dal gozén", a Sorbolo

4. Sciate a Schia, ciaspolate etc

5. Gita della settimana: la Paganella