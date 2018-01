Enrico, il chimico che ha scelto la tonaca

In tasca ha una laurea in chimica, ma quando in lui ha cominciato a manifestarsi la vocazione religiosa, ha capito che la sua strada era un'altra. E così questo pomeriggio alle 18.30 Enrico Bellè, seminarista di 31 anni, verrà istituito lettore nel corso di una cerimonia nella chiesa di San Benedetto. Il lettorato è il primo passo verso il sacerdozio. Nella foto, Enrico con il vescovo Solmi.