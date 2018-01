Le nomine di Tiziana Meschi a primario e poi a capo del dipartimento geriatrico? Volute da Loris Borghi violando la legge, perché la donna è la sua convivente, secondo gli inquirenti. L'inchiesta è chiusa, e per l'ex rettore è stato chiesto il rinvio a giudizio. Chiesta, invece, l'archiviazione per Tiziana Meschi e per l'ex dg del Maggiore, Leonida Grisendi. Leggi tutti i dettagli