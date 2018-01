Quelle minacce di Sarcone: «Se non fai così, bang bang»

Dopo il fermo di Carmine Sarcone, considerato il reggente della cosca Grande Aracri in Emilia, emergono retroscena inquietanti. Sarebbe stato lui, per conto del fratello Gianluigi, a far recapitare un messaggio di minacce all'imprenditore Francesco Falbo sull'«affare Sorbolo»: «Se non fai così, bang bang». Leggi tutte le carte