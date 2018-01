Il ministro Franceschini: «I documenti di Verdi andranno in Pilotta»

Il prezioso carteggio di Giuseppe Verdi, acquistato in ottobre a Londra dal Ministero dei beni culturali per 400mila euro, sarà collocato a Parma, nella Biblioteca Palatina all'interno della Pilotta. Ad annunciarlo, in un'intervista alla Gazzetta, è direttamente il ministro Dario Franceschini, che spiega anche che, oltre al lotto principale, il Ministero ha acquisito altre due importanti lettere del compositore bussetano.