Moda, multe fino a 20mila euro per le etichette non conformi

Vendere abbigliamento e calzature senza informazioni corrette per il consumatore, può costare molto caro a chi li mette sul mercato. Nei giorni scorsi è entrato in vigore un decreto legislativo (190 del 15 novembre 2017) ovvero la nuova disciplina che prevede multe dai 200 ai 20 mila euro per chi viene meno alla normativa sull’etichettatura. Tutti i dettagli.