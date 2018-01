Le eccellenze del Marconi, le medie di Berceto e l'assemblea all'Ulivi

Torna come ogni mercoledì in edicola con la Gazzetta l'inserto dedicato alla scuola. Grande spazio al liceo Marconi che ha premiato le sue eccellenze e grande spazio agli studenti del liceo Ulivi che hanno organizzato un'assemblea contro la violenza di genere. Orgogliosi anche gli studenti del Bodoni che presentano i nuovi spazi, accoglienti e più funzionali al lavoro. Alle medie di Berceto tra i banchi c'è un migrante pakistano di 20 anni: che ricchezza l'integrazione! La 13enne Gaia si racconta in un opuscolo. Al Gadda di Fornovo vengono organizzati dei laboratori con i ragazzi delle medie. Via alla campagna per raccogliere fondi per la bibliotech del Paciolo d'Annunzio. E al Melloni c'è l'incontro con Giampaolo Ghilardotti. Se volete pubblicare articoli, video e foto scrivete a scuola@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net