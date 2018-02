«Al lavoro per fondare il partito dei sindaci. Ma alle elezioni regionali dell'anno prossimo non mi candiderò: voglio continuare a fare il sindaco». A dirlo è il primo cittadino Federico Pizzarotti in un'intervista alla Gazzetta di Parma, in cui parla anche di molti altri temi: dalla sicurezza alla mobilità, dalle imminenti elezioni politiche a Luigi Di Maio, sul quale il suo giudizio è severo.